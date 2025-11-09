Названа причина взрыва в многоквартирном доме Тульской области

Взрыв в трехэтажном доме поселка Куркино произошёл по вине жильца, который демонтировал заглушку и поджёг газ зажигалкой. Об этом сообщает управление СК РФ по Тульской области.

Следствие установило, что причиной стали действия 37-летнего мужчины, проживающего в квартире на первом этаже.

«Мужчина самостоятельно осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки», — заявили следователи.

После этого произошёл взрыв, частично обрушивший первый подъезд дома.

Сейчас 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).

По факту взрыва в многоэтажке под Тулой завели дело

Взрыв прогремел накануне в многоквартирном доме на улице Ленина, пострадали четыре человека.