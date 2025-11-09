Мертвого 11-метрового кита выбросило на берег на Сахалине

На побережье Сахалина обнаружено тело крупного морского млекопитающего. В Корсаковском районе местная жительница нашла на берегу мертвого кита длиной 11 метров и немедленно сообщила о находке специалистам, сообщил телеграм-канал "112".

Сотрудники Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии оперативно выехали на место. Из-за штормовой погоды тело кита успело сместиться вдоль береговой линии.

В ходе осмотра ученые установили, что это самец серого кита. Специалисты провели необходимые замеры и взяли биологические пробы для дальнейших исследований. Причины гибели морского гиганта предстоит выяснить.