Мертвого 11-метрового кита выбросило на берег на Сахалине
На побережье Сахалина обнаружено тело крупного морского млекопитающего. В Корсаковском районе местная жительница нашла на берегу мертвого кита длиной 11 метров и немедленно сообщила о находке специалистам, сообщил телеграм-канал "112".
Сотрудники Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии оперативно выехали на место. Из-за штормовой погоды тело кита успело сместиться вдоль береговой линии.
В ходе осмотра ученые установили, что это самец серого кита. Специалисты провели необходимые замеры и взяли биологические пробы для дальнейших исследований. Причины гибели морского гиганта предстоит выяснить.