В Саратове произошло массовое побоище

Массовая драка между двумя группами мужчин произошла в центре Саратова в ночь на 8 ноября, в результате чего один из участников был госпитализирован.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в региональном главке МВД, первый вызов о конфликте поступил в дежурную часть около 21:40, на место немедленно был направлен наряд ППС.

В свою очередь, в областном управлении СК заявили, что дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») было возбуждено по результатам проверки сведений, появившихся в социальных сетях.

«Следствием установлено, что в ночное время 8 ноября 2025 года на пересечении улиц Дзержинского и Горького города Саратова между группами мужчин произошла драка. Одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Москвичи сняли на видео массовую драку мигрантов на проезжей части

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает всех участников и обстоятельства инцидента. В СК подчеркнули, что расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления Дмитрия Костина.