ЧП в Таганроге: взрыв и пожар вызвали перебои с электричеством

В Таганроге зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Как сообщила глава города, произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего в ряде районов отсутствует электричество.

По данным местных СМИ, жители города сообщают о мощном взрыве, который произошел несколькими минутами ранее. После этого в городе началось возгорание, а у части населения пропали вода и свет.

В настоящее время устанавливаются точные причины происшествия и масштабы аварии. Экстренные службы уже работают на месте для ликвидации последствий инцидента и восстановления энергоснабжения.