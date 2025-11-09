На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 на северо-востоке Японии.
Как пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, очаг находился к востоку от префектуры Иватэ на глубине 10 км.
Отмечается, что ненадолго для побережья Японии объявлялась угроза цунами, но она была быстро отменена.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
В конце октября сейсмологи предупредили о риске землетрясения магнитудой 10 в некоторых районах Камчатки.