В Москве число заразившихся ботулизмом выросло до шести

Количество заразившихся ботулизмом в Москве достигло шести, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Все шестеро живут в одной квартире. Не так давно домочадцы ели соленья, которые сами приготовили. Они могли стать источником ботулотоксина. Специалисты Роспотребнадзора определили круг продуктов, которые могли вызвать заражение, проводятся исследования.

Пострадавшие доставлены в инфекционную больницу, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая помощь.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения заболевания нет, так как ботулизм не передается от человека к человеку.