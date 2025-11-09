Филиппины готовятся к удару супертайфуна «Фунгвонг»

На Филиппины надвигается супертайфун «Фунгвонг», который уже начал обрушиваться на главный остров Лусон. Власти страны проводят масштабную эвакуацию около 900 тысяч населения из опасных районов, сообщило агентство Reuters.

По данным метеорологических служб, скорость устойчивого ветра достигает 185 км/ч с порывами до 230 км/ч. Тайфун уже вызвал проливные дожди на большей части Лусона. В наиболее уязвимых регионах объявлен высший уровень опасности.

Министр обороны Жилберту Теодоро призвал жителей соблюдать приказы об эвакуации, подчеркнув, что отказ от переселения опасен и незаконен. Военные перебросили около 2000 военнослужащих для оказания гуманитарной помощи.

Ситуация осложняется тем, что страна еще не оправилась от последствий предыдущего тайфуна «Калмаэги», унесшего жизни 224 человек. Новый шторм может серьезно затруднить восстановительные работы.