Геолога, который попал под снежную лавину на Камчатке, нашли живым

Геолога, который попал под снежную лавину на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружили живым. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В областном Минздраве отметили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести. По данным медиков, он получил переохлаждение и был эвакуирован вертолетом санавиации в село Мильково.

Сход лавины, произошедший 8 ноября, стал причиной гибели 39-летнего машиниста буровой установки. Его 29-летний помощник считался пропавшим, и поиски приостановили до наступления светлого времени суток.

Утром к поискам присоединились два сотрудника МЧС, а также около 20 работников предприятия, которые продолжили обследование территории, передает Telegram-канал МЧС.

В середине октября в горах Красноярского края лыжника затянуло под лавину, однако ему удалось выбраться. Сход снежной массы произошел утром 18 октября на плато Путорана недалеко от Норильска. В это время на склонах находились около десяти лыжников.