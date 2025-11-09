В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом

В Забайкальском крае задержали гражданина Китая, который пытался вывезти 15 слитков с золотом на почти 50 млн рублей.

Как пишет РИА Новости, мужчина хотел провезти драгоценный металл в КНР в тайнике автобуса.

Отмечается, что провезти золото водителю туристического автобуса в июле в Забайкальске предложил незнакомый ему ранее соотечественник. За это он обещал ему 2 тыс. юаней.

Согласно данным агентства, суд уже конфисковал в доход государства данные слитки.

Ранее сотрудники ФСБ в Забайкальском крае задержали 48-летнего мужчину, незаконно добывавшего золото в Красночикойском районе.