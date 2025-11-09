Поиски пропавшей без вести Ирины Киселевой продолжаются в Анталье

Поиски пропавшей туристки из Санкт-Петербурга Ирины Киселевой продолжаются в Анталье. Расследование дела взял под контроль аппарат президента Турции. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщает «112».

Ранее сообщалось, что женщина пропала на пляже возле отеля, куда она пошла с незнакомцем. В операции задействованы местная полиция, ведомственные службы и патрульные лодки, а берег прочесывают с собаками.

На данный момент обследована протяженная часть дна побережья, однако результаты пока отрицательные, и поиски продолжаются, передает Telegram-канал.

Из отеля в Анталье 31 октября пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева. Уже 3 ноября ее 12-летний сын, вместе с которым она отправилась в Турцию, улетел обратно в Санкт-Петербург без нее.

Российская туристка бесследно пропала на пляже в Анталье

