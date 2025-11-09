Сгоревший с людьми «Ламборджини» был замешан в истории со стрельбой на Патриарших

Скандально известный криптобизнесмен Алексей Долгих мог погибнуть в «огненной» автокатастрофе с «Ламборджини» на Международном шоссе в ночь на воскресенье. Именно ему принадлежал автомобиль, и именно его называет в качестве погибшего один из выживших в автокатастрофе.

Как стало известно «МК», автомобиль «Ламборджини Урус» перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе в 1.28. Площадь пожара составила 4 кв. метра. В результате ДТП погибли два человека, еще двое, 21-летний Никита Т. и 32-летний Кирилл М. были доставлены в больницы с множественными переломами.

Со слов пострадавших удалось установить личности погибших. Предварительно это Алексей Долгих и Иван Соловьев. Более точная информация будет получена после опознания.

Сгоревший автомобиль был зарегистрирован на Алексея Долгих. В свое время его автомобиль был замешан в криминальном эпизоде. Вечером 1 сентября 2024 года на веранде элитного ресторана «Аист» на Патриарших прудах произошел конфликт из-за девушки, закончившийся стрельбой. Выстрелы произвел советник заместителя главы крупной госкорпорации, а после этого был объявлен в розыск тот самый «Ламборджини», который принадлежал Долгих. Позднее бизнесмен пояснил, явившись в полицию, что он действительно был в ресторане и сделал замечание компании парней, которые облили девушку водой, но после этого ушел – еще до начала стрельбы. Кстати, тогда же Долгих пояснил, что купил спорткар за 35 миллионов рублей примерно за месяц до инцидента.

Долгих позиционировал себя как криптобизнесмен, однако среди банкиров у него была не самая лучшая репутация из-за подозрений в отмыве денег.