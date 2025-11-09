Российская семья отравилась домашними соленьями

В Новой Москве семья из пяти человек отравилась домашними соленьями и была госпитализирована с ботулизмом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, российская семья приобрела овощи с рук в районе Коммунарки. После употребления пищи у пяти человек начались тошнота и рвота, а также дыхательная недостаточность. Пострадавших доставили в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ.

Единственным членом семьи, который не пострадал, стал трехлетний ребенок.

Ранее сообщалось, что на Камчатке супруги поели консервированных грибов и заразились ботулизмом.