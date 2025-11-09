В результате атаки дронов в Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на город Воронеж произошло возгорание на одном из коммунальных объектов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, несколько БПЛА были нейтрализованы дежурными средствами радиоэлектронной борьбы.

© mk.ru

Возникший на объекте пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Губернатор также отметил, что в некоторых жилых домах могли наблюдаться временные перебои с центральным отоплением, но температура теплоносителя скоро придет в норму.

Кроме того, на территории одного из предприятий строительной отрасли в результате падения обломков была повреждена кровля, частично выбиты стекла в нескольких зданиях, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей и внутренние отопительные сети.

Силы ПВО за ночь сбили 44 беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила за ночь 43 БПЛА в Брянской области.