На Камчатке погиб геолог при сходе лавины на буровую установку

На Камчатке продолжаются поиски геолога, который вместе с напарником попал под снежную лавину во время работы на буровой установке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Накануне вечером на одном из месторождений сошла лавина. Под снежным покровом оказались два работника предприятия, занимающегося разработкой месторождений драгоценных металлов. В результате 39-летний машинист был найден мертвым, 29-летнего помощника еще ищут.

Спасатели привезли специальное оборудование для продолжения поисков. В операции задействованы и порядка 20 работников предприятия.

Параллельно выясняются причины произошедшего. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.