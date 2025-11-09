У 13 младенцев нашли ботулизм из-за сухой смеси, проданной в США

В США у 13 младенцев диагностировали ботулизм после употребления сухой смеси от компании ByHeart Inc. Производитель уже отозвал две партии этого продукта. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Соединенных Штатов Джим О 'Нил в соцсети X.

«Вспышка детского ботулизма: заболели 13 младенцев в 10 штатах. Смертельных случаев не было», — сообщил Джим О 'Нил.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начало расследование. Компания-производитель выпустила заявление, сказав, что предпринимает меры для устранения потенциальных рисков. Детская смесь ByHeart отозвана.