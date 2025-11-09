Почти десять человек арестованы в России за взаимодействие с СБУ

В России по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, которое сотрудничало с СБУ, были арестованы почти десять человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.

По информации агентства, среди арестованных как россияне, так и иностранные граждане. Также в деле речь идёт о некоторых неустановленных лицах.

На данный момент обвиняемые находятся в следственных изоляторах столицы, в том числе в «Лефортово».

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы по подозрению в госизмене. 37-летний мужчина передавал спецслужбам НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».