Вертолет потерпел крушение в Теннесси

В США потерпел крушение вертолет Vanderbilt LifeFlight (Airbus EC130T2), это произошло в округе Уилсон, недалеко от Ливана в штате Теннесси, в субботу, 8 ноября. В результате один человек погиб, также двое находятся в критическом состоянии. О происшествии и количестве жертв сообщил американский телеканал Fox News.

«По меньшей мере один погибший, двое в критическом состоянии после крушения вертолета Vanderbilt LifeFlight в Теннесси», - говорится в опубликованном материале.

Сообщается, что на борту были три члена экипажа, но не было пациентов. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) занимается расследованием ЧП.