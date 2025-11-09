Жители Свердловского поселка хотят обратиться к Путину из-за перебоев со светом

Жители поселка Северка (Свердловская область) уже несколько дней страдают от постоянных перебоев в работе электричества. По словам местных, свет постоянно включают и выключают на протяжении трех дней.

«Живешь, ни газа, ни света и воды периодически то нет, то „кола“ льется. Иной раз не знаешь в квартире как ребенку поесть погреть, а то и приготовить», — возмущаются жители в чате поселка. Другие относятся с юмором: «Мне кажется, свет есть пока электрик провода держит».

Бригаду «Россетей Урал» местные жители наблюдали за последние дни несколько раз. В компании сообщали, что света нет из-за аварии, причину которой не удается найти. Больше всего из-за перебоев страдают те, кто живет в частных домах, где все работает на электричестве — в том числе и отопление.

Жители не раз обращались в администрацию, а теперь намерены написать коллективное обращение к президенту Владимиру Путину.