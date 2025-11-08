В центре российского города произошла массовая драка

Более 10 человек устроили драку в центре Саратова вечером в субботу, сообщили "РГ" очевидцы инцидента.

© Российская Газета

По данным жителей города, толпа устроила потасовку на пересечении улиц Горького и Дзержинского. В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили, что по этому адресу действительно направлялся наряд патрульно-постовой службы. На месте обнаружен избитый местный житель, он доставлен в больницу.

По этому факту проводится проверка, в центре Саратова работает следственно-оперативная группа, уточняются все обстоятельства инцидента.