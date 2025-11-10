Депутат Госдумы Вороновский подозревается во взяточничестве

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, представление о лишении неприкосновенности которого направила Генпрокуратура России, подозревается во взяточничестве, сообщил глава комиссии ГД по мандатным вопросам Отари Аршба.

Его слова приводит РИА Новости.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 10 ноября примет решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского.

Генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского.