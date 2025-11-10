Депутат Госдумы Вороновский подозревается во взяточничестве

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, представление о лишении неприкосновенности которого направила Генпрокуратура России, подозревается во взяточничестве, сообщил глава комиссии ГД по мандатным вопросам Отари Аршба.

© РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 10 ноября примет решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского.

Генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского.