Украина осталась без света после ночных ударов по энергообъектам

Украина столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии в ряде регионов, включая Киев и Харьков, после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Министерство энергетики страны сообщило о повреждениях, вызвавших блэкаут. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.

Сообщения о серии взрывов поступали из Кременчуга, Чернигова, Киева и Днепропетровской области. В районе Кременчугской ГЭС зафиксировано около 20 взрывов, после чего начались аварийные отключения света.

В Харькове электричество пропало после яркой вспышки в небе, жители Полтавы сообщили о резких скачках напряжения. «Укрэнерго» ввело графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных предприятий, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

8 ноября в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине в качестве ответной меры на действия Киева. По данным ведомства, в ряде регионов страны, включая Киев и Чернигов, введены аварийные отключения электроэнергии. В Харькове приостановлена работа метро. По предварительным данным, это связано с повреждением Змиевской ТЭС.