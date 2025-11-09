Украина осталась без света после ночных ударов по энергообъектам

Украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

Ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью «Центрэнерго»

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что остановка генерации электроэнергии станциями украинской компании «Центрэнерго» не означает прекращение генерации по всей стране. «Чтоб вы понимали, у "Центрэнерго" только две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Была еще Углегорская, но о ней давно речи не идет», — отметил он. Коц добавил, что доля компании в общем объеме производства электроэнергии Украины составляет около 8 процентов, а в структуре тепловой генерации — примерно 18 процентов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, в свою очередь, заявил, что не стоит полностью доверять информации, идущей из Украины, об отключении государственных теплоэлектростанций, поскольку Киев может таким образом преследовать цели, связанные с финансированием из Европы.

Несколько городов Украины погрузились во тьму

Киев столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении вечером в субботу, 8 ноября. По данным «Укрэнерго», город погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город. Ситуация с энергоснабжением остается крайне напряженной с 10 октября, когда электричество стало подаваться с перебоями в разные регионы страны.

Также без света остались Запорожье и Харьков. Граждане начали использовать налобные фонари. Также сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались прямо перед отключением света в городе. Кроме того, в Киеве из-за перебоев с электроснабжением загорелся трамвай.

Электричество массово исчезает. Кромешная тьма опускается на украинские города Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По данным «Укрэнерго», отключения электричества на Украине продолжатся в воскресенье, 9 ноября. Отмечается, что почасовые отключения будут применяться объемом от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий будут ограничения мощности. Также оператор призвал экономно использовать электричество в случае его появления.

На Украине напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в столице России

Депутат Верхвной Рады Артем Дмитрук напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Москве на фоне сообщений об отключении света в Киеве.

27 сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается? Артем Дмитрук Депутат Верхвной Рады

В октябре украинский лидер ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве. Политик не ответил прямо, есть ли у Украины возможность лишить российскую столицу электроэнергии. «Наша задача — прежде всего, защищать себя. Мы знаем, что нам делать», — подчеркнул Зеленский.

До этого президент Украины заявил, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.

Если, скажем, угрожают устроить блэкаут в столице Украины, в Кремле должны знать: в ответ возможен блэкаут в российской столице Владимир Зеленский Президент Украины

Позже Зеленский также пригрозил отключениями света Белгородской и Курской областям в случае масштабного отключения света на Украине из-за российских ударов.