Тысячи жителей Белгородской области оказались без света из-за атаки ВСУ

Около 20 тыс. жителей Белгородской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Оперштаб Белгородской области

Перебои со светом затронули несколько улиц в Белгороде и часть поселка Дубовое. Сейчас энергетики заняты восстановлением электроснабжения в регионе.

8 ноября ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области. В Белгороде в результате падения обломков БПЛА загорелись несколько гаражей.

6 ноября губернатор Белгородской области сообщил о непрекращающихся атаках ВСУ на регион.

По его словам, в Шебекинском округе под ударами FPV-дронов оказались два коммерческих объекта. Ранен один из сотрудников предприятия, ему оказана медицинская помощь. Также было повреждено остекление административного здания, три легковых и два грузовых автомобиля.

В Грайворонском округе в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона. Он был госпитализирован с баротравмой. Отмечается, что в городе Грайворон дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю.