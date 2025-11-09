В Полтавской области заявили об отсутствии света и воды

В Полтавской области частично или полностью отсутствуют вода, свет и тепло. Об этом заявил глава региона Владимир Когут, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро, тепло и водоснабжением. На наши горячие линии и к мне лично обращается много людей», — рассказал Когут.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» в соцсетях сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Так, станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.