Изюм в Харьковской области остался без света

Город Изюм Харьковской области Украины остался без энергоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.

"Из-за значительных повреждений энергосетей свет сегодня, к сожалению, не появится", - говорится в сообщении.

Указывается, что ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Когда будет подано электричество, власти не сообщают.

Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.