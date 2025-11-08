Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 800 «квадратов»

Производственное здание со строительными материалами горит в поселке Медный в Екатеринбурге, площадь пожара увеличилась до 800 «квадратов». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

© Кадр видео

Инцидент произошел в субботу, 8 ноября. Первоначально площадь возгорания составляла 600 «квадратов».

В МЧС заметили, что сотрудники предприятия не пострадали при пожаре. На месте работают 12 единиц спецтехники и 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в Арамиле Свердловской области вспыхнул пожар в производственно-складском здании.

Площадь пожара составила 800 «квадратов», в тушении участвовали 44 человека личного состава и 15 единиц спцтехники.