В Москве загорелся речной трамвайчик

Возгорание произошло на речном электросудне «Чечера» в Москве, вероятной причиной стало короткое замыкание. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает ТАСС.

© телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Инцидент произошел в субботу около 16.55 на судне «Чечера», пришвартованном у причала «Новоспасский».

«Во время отстоя судна между рейсами помощник капитана заметил задымление в районе носовой части», — рассказали в организации.

Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Пострадавших нет, пассажирский салон не получил повреждений.

Причины инцидента устанавливают сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» и перевозчика — ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт».