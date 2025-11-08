Появилось видео крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

В Дагестане в населенном пункте Ачи-Су рухнул вертолет Ка-226, погибли пять человек. Видео крушения борта опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент прозошел в пятницу, 7 ноября, во время полета из Кизляра в Избербаш.

На кадрах вертолет резкл опускается на дикий пляж, при этом у судна практически отлетает хвостовая часть. Затем борт снова поднимается, немного пролетает вперед, касается брюхом моря, резко поднимается в небо.

Во второй половине ролика Ка-226 падает в режиме неуправляемого вращения. Ролик обрывается незадолго до падения вертолета на недостроенный дом.

По предварительным данным, борт был коммерческим и принадлежал АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод».

Раскрыты имена жертв крушения вертолета в Дагестане

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть. Южная транспортная прокуратура проводит проверку инцидента.