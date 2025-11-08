В Петербурге несовершеннолетнего арестовали по подозрению в помощи террористам

В Санкт-Петербурге суд арестовал несовершеннолетнего, обвиняемого в помощи «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила объеденная пресс-служба судов города в Telegram.

По версии следствия, мальчик, возраст которого не уточняется, по собственной инициативе связался с РДК, выразив желание содействовать в совершении терактов и диверсий на территории Петербурга и Ленобласти. После этого он, предположительно, осуществил разведку местности в районе Токсовского шоссе и участка железной дороги между станциями «Новая Охта» и «Парнас». Полученные сведения в виде фото и видео юноша направил представителям террористической организации, считает обвинение.

Несовершеннолетнего задержали 7 ноября. В суде он признал свою вину. «Дополнительный трагизм ситуации состоит в том, что в ходе процесса стало известно, что отец Вячеслава находится на СВО. Защищать Родину и семью мужчина пошел добровольно, не из колонии или из-под какой-нибудь меры», — подчеркнула пресс-служба.

В результате мальчика арестовали до 30 декабря.

Ранее суд заключил под стражу трех подростков из Татарстана, которые совершили теракт на железной дороге по заказу иностранных спецслужб. Как выяснил Следственный комитет, обвиняемые подожгли железнодорожное оборудование на участке железной дороги около Бугульмы, однако обещанных 24 тысяч рублей за преступление так и не получили.