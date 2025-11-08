В Тульской области установили причастного к взрыву газа в многоквартирном доме
Следователи установили подозреваемого, причастного к взрыву газа в многоквартирном доме в Куркине Тульской области. Также установлены обстоятельства частичного обрушения дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркине и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.