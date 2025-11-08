В Сербии задержали лиц, связанных со снайперами, которых упоминал Вучич

Полиция Сербии совместно с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка) задержали ряд лиц, имеющих отношение к делу о «приезжих снайперах», о которых ранее упоминал президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского МВД.

«В рамках совместных действий МВД и БИА в нескольких местах: в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как «приезжие снайперы». Компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу», — говорится в сообщении.

4 ноября, комментируя протесты, связанные с годовщиной трагического обрушения на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, Вучич заявил о проведении правоохранительными органами трехдневной операции по поиску двух приезжих снайперов в Белграде. По его информации, цели и источники финансирования этих лиц установлены.

Волна протестов в Сербии, инициированная студентами и оппозиционными силами, началась в 2024 году после инцидента с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.