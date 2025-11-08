Российские туристы потребовали компенсацию за испорченный отдых на Кубе

Российские туристы, которые не смогли попасть на курорт Ольгин на Кубе из-за урагана, потребовали компенсацию за испорченный отдых. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, десятки россиян купили путевки в ряд гостиниц Ольгина. Часть из них забронировала номера в разрушенном ураганом отеле Brisas Guardalavaca, часть — в гостиницах, которые не пострадали от удара стихии.

Вместе с тем, практически всех путешественников переселили в Варадеро — провинцию на другом конце острова.

Туристы пожаловались, что в Варадеро их заселили в полузаброшенные отели, которые по уровню звёзд и сервиса даже рядом не стоят с теми, которые они выбрали изначально.

Так, отметили путешественники, в отеле Brian’s Del Caribe тараканы бегали в столовой, в бассейне не было воды, территория не убиралась и на ресепшен всё время никого не было.

Недовольные туристы готовят коллективное письмо с требованием вернуть им деньги за испорченный отдых, заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что 20 россиян потребовали, чтобы их заселили именно в Brisas Guardalavaca, не отправляли в другие регионы. Они пояснили, что в отеле несколько хаотично, но «пойдёт, зато там, где хотели».