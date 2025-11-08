Российская пенсионерка сама обманула мошенников с помощью поддельных денег

Пожилая жительница Александрова помогла правоохранителям поймать пытавшегося обмануть ее мошенника, подсунув ему поддельные 1,7 миллиона рублей. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Владимирской области.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, в конце октября пенсионерке поступило несколько звонков от якобы сотрудников официальных органов. Они убедили ее в необходимости как можно скорее задекларировать свои накопления. Преступники запугали жертву тем, что в противном случае ее средства могли попасть в руки мошенников.

Переволновавшаяся женщина пришла в одно из городских отделений банка. Однако менеджер заподозрила неладное и вызвала полицейских. Они поговорили с женщиной, выяснили, что на самом деле с ней связывались злоумышленники, после чего предложили ей план по поимке преступников.

— Дальнейшая встреча с курьером, которому потерпевшая должна была передать наличные, проходила уже под контролем оперуполномоченных уголовного розыска. Вместо денег 26-летний пособник аферистов получил пакет с муляжами купюр, и был задержан на месте, — передает официальный сайт областного управления министерства.

Другой случай произошел в Санкт-Петербурге, где 86-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые убедили ее в том, что она якобы причастна к терроризму.