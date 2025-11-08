На Украине машина ТЦК дважды сбила пытавшегося помешать мобилизации

На Украине автомобиль с сотрудниками ТЦК дважды сбил мужчину, пытавшегося помешать насильственной мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Виннице. Сотрудники ТЦК задержали мужчину и посадили его в свою машину. Однако находившиеся на улице четверо прохожих попытались помешать отъезду: двое схватились за ручки дверей, а остальные встали перед авто.

Несмотря на это, машина начала движение и задела одного из мужчин. После этого водитель дал задний ход и еще раз сбил его. Пострадавший остался лежать на дороге без сознания.

