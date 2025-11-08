Миляев: под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей нет

По его словам, эвакуированные жильцы дома находятся сейчас своих родственников. Для нуждающихся во временном размещении, организована бронь в гостинице «Надежда».

Проживание и питание там будет бесплатным.

По оценкам специалистов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим вопросом.

Поврежденный подъезд будут разбирать. Его восстановление начнется после получения окончательного заключения экспертов.

Взрыв газа в жилом доме в рабочем поселке Куркино произошел утром в субботу. Жертв нет. Пострадали четыре человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.