Миляев: под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей нет
По его словам, эвакуированные жильцы дома находятся сейчас своих родственников. Для нуждающихся во временном размещении, организована бронь в гостинице «Надежда».
Проживание и питание там будет бесплатным.
По оценкам специалистов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим вопросом.
Поврежденный подъезд будут разбирать. Его восстановление начнется после получения окончательного заключения экспертов.
Взрыв газа в жилом доме в рабочем поселке Куркино произошел утром в субботу. Жертв нет. Пострадали четыре человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.