Полиция задержала мигранта за изнасилование женщины в лесопосадке

Полиция оперативно задержала приезжего по подозрению в преступлении в Колтушах. Выходец из Центральной Азии подверг насилию местную жительницу, передает пресс-служба регионального МВД.

© Московский Комсомолец

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала подозреваемого в совершении преступления. Инцидент произошел в городском поселении Колтуши. Мужчина подозревается в нападении на местную жительницу.

36-летняя женщина сообщила о нападении в лесополосе. Происшествие случилось рядом с домом №3 по Верхней улице в Колтушах. Неизвестный мужчина совершил в отношении нее насильственные действия.

Уже через час после обращения потерпевшей был задержан подозреваемый. Арест произвели сотрудники ППС. Мигранта скрутили в помещении магазина, расположенного в доме №16 по той же Верхней улице.

Подозреваемым оказался 18-летний гражданин из республики Центральной Азии. Иностранец прибыл в регион недавно.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.