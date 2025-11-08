На ожидающем третьи сутки захода в Сочи пароме из Трабзона кончается еда

На исходе съестные припасы, которыми располагает застрявший у российских бегов турецкий паром Seabridge. Судно уже третьи сутки не может войти в порт Сочи, сообщает RT со ссылкой на российских туристов.

Рейс из Трабзона прибыл к берегам России впервые за 14 лет, но в порт Сочи его пока не пускают. При этом официальная причина неизвестна. По одним данным, ФСБ проводит проверки, по другим, у Seabridge нет нужных разрешений.

Российская туристка Татьяна рассказала, что на пароме заканчиваются запасы пищи. По ее словам, гуманитарный коридор к судну организовать невозможно, поскольку оно относится к иностранной юрисдикции.

Всего на борту 20 человек, это граждане России и Турции.