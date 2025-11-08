Два человека пострадали при сходе лавины на Камчатке

© МЧС РФ

Два человека пострадали в результате схода лавины на территории Агинского месторождения на Камчатке. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям по региону Сергей Лебедев.

Тело одно из них обнаружили и извлекли из-под завалов.

— Поиски второго мужчины приостановлены до наступления светлого времени суток, — говорится в публикации министра.

Уточняется, что мужчины работали на буровой площадке во время происшествия.

В середине октября в горах Красноярского края лыжника затянуло под лавину, однако ему удалось выбраться. Сход снежной массы произошел утром 18 октября на плато Путорана недалеко от Норильска. В это время на склонах находились около десяти лыжников.