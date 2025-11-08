Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

Одну из пострадавших при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области выкинуло из окна взрывной волной. Об этом рассказала очевидица происшествия в беседе с изданием «Подъем», опубликованной в Telegram.

По словам местной жительницы, взрыв произошел около восьми утра. Сначала ей показалось, что населенный пункт атакует дрон.

«Первая мысль — что это дрон. Летают часто — уже страшно», — рассказала она. По словам женщины, из-за взрывной волны одна из жительниц «вылетела в окно». «Ее увезли в больницу. Там больше всего досталось прохожему — его осколками порезало. Пострадала еще одна женщина из этого дома и мужчина. И сами газовщики, которые приехали», — сообщила она.

Собеседница издания подчеркнула, что газовщики дважды приезжали в дом из-за запаха газа. В первый раз им не открыли, а во второй визит произошел взрыв.

По последним официальным данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, пострадали четыре человека. По другой информации, число раненых может достигать семи.

О взрыве бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области стало известно утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.