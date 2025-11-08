Останки семи младенцев нашли в канализации рядом с женским приютом

В ирландском городе Туам началась эксгумация останков детей из бывшего приюта для матерей-одиночек. Учреждением ранее управляла католическая церковь.

Как сообщает издание People, в подземной камере канализационной системы обнаружены останки семи младенцев. Судебные эксперты приступили к их извлечению.

По данным официальных органов, установление точного возраста останков и времени смерти займет несколько месяцев. На месте также найдены личные вещи разных лет.

«Это была тяжелая борьба. Когда я начала расследование, никто не хотел слушать. Наконец-то мы восстанавливаем справедливость», - сказала историк Кэтрин Корлесс, благодаря которой стало известно о массовых захоронениях.

По ее данным, с 1925 по 1961 год в приюте умерли 796 детей.

