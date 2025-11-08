Рецидивист превратил в кровавую резню пьяное застолье под Москвой

Пьяное застолье двух знакомых в подмосковном селе Тарасовка закончилось поножовщиной — один из мужчин госпитализирован с тяжелыми травмами, а второй, оказавшийся опасным рецидивистом, задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, сообщение о пациенте с ножевыми ранениями поступило из больницы. Оперативники быстро восстановили картину произошедшего: 35-летний пострадавший выпивал у себя дома со своим 41-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, и гость схватился за нож.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Раменского.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи уже добились для нападавшего меры пресечения — он заключен под стражу.