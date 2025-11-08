Раскрыты обстоятельства взрыва в жилом доме в Тульской области

Взрыв в жилом трехподъездном доме в Тульской области произошёл во время ремонтных работ, которые проводил местный газовщик, 50-летний Владимир Ю. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взрыв прогремел в субботу, 8 ноября, в квартире на первом этаже в доме № 10 по ул. Ленина в рабочем поселке Куркино.

В результате обрушилась торцевая стена 1 подъезда, перекрытия 2 и 3 этажа.

В результате происшествия пострадали четыре человека — 46-летняя Оксана У., 45-летний Алексей У. и 59-летний Леонид П., а также сам сотрудник газовой службы.

Пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о транспортировке одного из них в Тулу с помощью санитарной авиации.

Из соседних подъездов эвакуированы 10 человек, по предварительным данным, они разместились у родственников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

На месте работу оперативных служб координирует заместитель прокурора Куркинского района Юлия Шведова.