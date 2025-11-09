Mash: в Каспийске лифт с двумя детьми упал из-за удара изнутри

Пассажирский лифт с двумя детьми упал в многоэтажке премиум-класса в Каспийске в Дагестане после удара изнутри. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав видео с места происшествия. По информации канала, кабина с двумя детьми упала в результате повреждения внутренних деталей механизма лифта. После осмотра специалисты пришли к выводу, что конструкция могла выйти из строя из-за того, что по ней ударили или толкнули изнутри во время движения. По имеющейся информации, дети, находившиеся в лифте, не пострадали. Детали уже заменили, восстановив работу лифта. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования. До этого в Москве лифт с 19-летней девушкой внутри внезапно упал. Девушка зашла в лифт и поднялась в нем до 12-го этажа, и в этот момент подъемник рухнул и пролетел девять этажей вниз. Лифт совершил резкую остановку на третьем этаже. По словам матери девушки, у нее случилась истерика на почве сильного стресса, но физических травм пассажирка подъемника не получила.