Кровавый финал: чем закончилась перестрелка у стриптиз‑клуба в Кемерове

В ночь на 8 ноября Кемерово конфликт у мужского клуба «Dolls» перерос в почти киношную перестрелку, после которой остались два тела. Источник NGS42.RU в силовых структурах подтвердил факт ЧП и сообщил, что на месте уже работают правоохранители.

По данным телеграм‐канала «Инцидент Кемерово», все началось внутри: две подвыпившие компании повздорили из‐за шумного поведения. Словесная перепалка быстро вышла за пределы заведения — уже на улице разгорелась драка. В какой‐то момент один из участников достал оружие.

Около трёх часов ночи возле входа в клуб были обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте, второй — 40‐летний мужчина — в тяжёлом состоянии был доставлен в медучреждение.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы восстановить полную картину случившегося. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет — детали происшествия остаются за кадром.

