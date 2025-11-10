На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил опасный для авиации пепел

Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла, который представляет опасность для местных авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

© Газета.Ru

Ученые отметили, что в 9:40 по камчатскому времени (00:40 мск) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров протянулся на 50 километров на юго-восток от вулкана. Такой пепел опасен для местной авиации, поэтому авиационный цветовой код для вулкана установлен на уровне "Оранжевый".

30 октября сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков. Также продолжается активность шести вулканов Камчатки: Безымянного, Ключевского, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендовалось не приближаться к вулканам ради безопасности.