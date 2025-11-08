В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ

В тульском посёлке Куркино произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей», — написал он в своём Telegram-канале.

Известно о двух пострадавших. Для местных жителей организовали пункт временного пребывания в школе № 1.

В центре Москвы произошел взрыв газа

1 ноября взрыв газа произошёл в квартире в жилом комплексе «Левобережье» в Ростове-на-Дону.