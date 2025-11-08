Россиянка найдена мертвой на Пхукете

На Пхукете найдена мертвой россиянка Юлия Бородихина, мать двоих детей. Полиция Таиланда устанавливает причину гибели женщины, пока волонтеры и дипломаты решают, как доставить ее детей к отцу в Магадан.

«Женщину обнаружили в бессознательном состоянии в доме, где она проживала со своими детьми. Ее доставили в больницу «Чалонг», однако врачи спасти ее не смогли», – пишет ТАСС.

По предварительной информации, на теле погибшей не обнаружили следов насилия. Как сообщили очевидцы, в последние дни женщина жаловалась на проблемы со здоровьем. Чтобы установить точную причину трагедии, полиция проводит проверку и ожидает заключения судмедэкспертизы.

Возвращение детей погибшей россиянки на родину координируют генконсульство и волонтеры. Генконсул Егор Иванов сообщил ТАСС, что дипломаты поддерживают связь с отцом несовершеннолетних и решают вопрос их сопровождения. Перелет запланирован на следующую неделю.

Параллельно волонтеры также ищут сопровождающих. Лидер российского сообщества в Таиланде Светлана Шерстобоева уточнила, что пока кандидатов нет, но местные соотечественники обеспечили детям временный кров и питание. Для вылетающих с 10 по 15 ноября благотворители готовы полностью оплатить билет до Хабаровска, Владивостока или Москвы. Детей встретит отец, после чего их доставят в Магадан – из Хабаровска туда есть прямые рейсы.

Что касается погибшей, то до переезда в Таиланд в 2022 году Юлия Бородихина жила в Магадане и работала в министерстве строительства и ЖКХ области. После развода с мужем женщина забрала двоих несовершеннолетних детей и переехала на Пхукет на постоянное место жительства. Ей был 41 год. Ее похоронят в Таиланде.

