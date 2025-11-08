Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадал один человек. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Незадолго до этого Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.

По данным Shot, предварительно, над Саратовской областью сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о громких хлопках и звуках сирены тревоги.