Трое мужчин пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в российском городе

В Волгоградской области в результате взрыва самогонного аппарата пострадали люди. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Взрыв самогонного аппарата произошел 7 ноября в квартире многоквартирного дома в 3-м микрорайоне города Камышин. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб выяснили, что из-за хлопка паров без возгорания в жилище оказалось повреждено остекление окна.

В результате произошедшего пострадали трое мужчин. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу для оказания необходимой помощи, подробной информации об их состоянии не поступало.

До этого самогонный аппарат взорвался и разрушил балкон в Воронеже. В результате случившегося пострадали хозяин квартиры и его сын. Оба были госпитализированы в медицинское учреждение.