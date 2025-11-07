Российская продавщица избила покупателя арматурой

В Энгельсе 45-летняя продавщица избила 31-летнего покупателя арматурой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце августа в магазине, расположенном в поселке Придорожный. В ходе ссоры покупателем продавщица, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила арматуру и несколько раз ударила мужчину.

Потерпевший обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и травму коленно-связочного аппарата. Подозреваемую доставили в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее петербурженка с зонтом напала на таксиста после наезда на ногу, и это попало на видео.